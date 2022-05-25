Futbol takımlarının transfer yapabileceği tarihler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de bitecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 15:47
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak.
Yönetim kurulu, ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona ermesini kararlaştırdı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız