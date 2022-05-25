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Murat öğretmen ve öğrencileri uzattıkları saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Manisa'da, 25 yıldır sınıf öğretmenliği yapan ve 3 yıldır saçlarını uzatan Murat Selvi (48), kız öğrencileriyle birlikte bağışladığı saçlarıyla kanser hastalarına umut oldu. Murat öğretmenin sınıfında başlattığı proje, mahalledeki kadınlardan da ilgi gördü.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Mayıs 2022 16:31
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Kentte 25 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Murat Selvi, Kanser Savaşçıları Derneği'nin gönüllüsü olarak saçlarını uzatıp, kanser hastalarına bağışlıyor. Bundan 3 yıl önce Yunusemre ilçesindeki Hatice Görgülü İlkokulu'na atanan Selvi, uzun saçlarıyla öğrencilerinin dikkatini çekti. Saçının uzunluğunu merak eden öğrencilere kanser hastaları için uzattığını söyleyen Selvi'ye miniklerden de destek geldi.

Selvi ve 8 öğrencisi 3 yıldır uzattıkları saçlarını kestirip, kanser hastalarına peruk yapılması için Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladı. Selvi'nin sınıfında uyguladığı proje, okulun bulunduğu Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki kadınlardan da ilgi gördü. Muhtar Zuhal Güneş'in çağrısıyla öğretmene ulaşan kadınlar, saçlarını bağışlıyor.

'SINIF PROJESİ HALİNE GELDİ'

Projenin çocuklarda empati yapabilme yeteneğini geliştirmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Murat Selvi, "Bundan 12 yıl önce Kanser Savaşçıları Derneği ile bir temasım oldu. Ben projeye dahil oldum. 3 yıl önce de buraya geldiğimde öğrencilerim saçımın neden uzun olduğunu sordu.

Ben de onlara projeden bahsettim. 'Öğretmenim biz de saçlarımızı bağışlamak istiyoruz' dediler. Bu sınıf projesi haline geldi. Daha sonra ise mahalle muhtarımızın çağrısıyla mahalledeki kadınlarımız arasında da yaygınlaştı. 3 yıldır uzattığımız saçlarımızı bugün kestirip, Kanser Savaşçıları Derneği'ne gönderiyoruz. Bu proje farkındalıkla ilgili bir çalışmamızdı.

Çocuklarımız empati yapabilme yeteneğini geliştirdi. Başkalarının duygularını anlayabilme, onlara destek olabilme, toplumsal bir sorunu görebilme ve çözebilme kabiliyetini kazandılar. Bu bizi mutlu etti. Proje büyüdü, sosyal medyadan gören birçok insan bireysel olarak saçlarını bağışladı. Manisa'daki tüm okullarımızda projeye dahil olarak, bunu destekleyebilir" dedi. ?

'BÜYÜK UMUT OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ'

Saçını bağışlayan 4'üncü sınıf öğrencisi Meryem Aslı Taşdemir (10), "Murat öğretmenimizi ilk gördüğümüzde saçının neden uzun olduğunu merak ettik. Sorduğumuzda saçlarını kanser hastalarına bağışladığını söyledi.

Kanserin ne olduğunu sorduk. 'Kanserli çocuklar hastalıklarla savaşıyor ve saçları yok' demişti. Üzüldüm. Daha sonra öğretmenimiz 'Eğer istiyorsanız siz de uzatın, sene sonunda kesersiniz' dedi. Biz de heyecanla kabul ettik.

Annem de 'Kızım eğer istiyorsan bir çocuğun mutlu olmasını içinden gelmesi lazım. Sana zorla yaptıramam' dedi. Bugün projenin sonuna geldim, çok mutluyum. Onlara büyük bir umut olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.?

Saçını bağışlayan 4'üncü sınıf öğrencilerinden Buğlem Çelik (10) ise "Öğretmenimiz sayesinde bu proje ile Kanser Savaşçıları Derneği destek olduk. Saçımı bağışladığım için çok mutluyum" dedi.

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