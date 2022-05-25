Emniyetten 'metamfetamin' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Şehit Süleyman Aktaş ve Şehit Hurşit Şeker toplantı salonunda basın mensuplarına metamfetaminin zararları konusunda bilgi verildi.

Toplantıda, halk arasında "met", "kristal", "buz", "cam" ve "ateş buz" olarak bilinen metamfetaminin yapısına ve kullanıldığı taktirde zararlarını anlatan Uyuşturucu Madde İnceleme Bürolar Amiri Komiser Zeynep Kalkan, bu uyuşturucunun kuvvetli derecede bağımlılık yapma özelliği olduğuna işaret etti.

Metamfetamin ile mücadelede teknolojinin de kullanıldığını ifade eden Kalkan, "Nasıl her insanın bir kimliği ve parmak izi varsa üretilen her metamfetaminin de bir kimyasal parmak izi vardır. Farklı yerlerde ve zamanlarda yakalanan metamfetamin maddelerinin, fiziksel ve kimyasal profillendirmesi yapılarak aynı kazanda pişip pişmediğini tespit ediyoruz." dedi.

Uyuşturucu Madde İnceleme Büro Amiri Komiser Büşra Türkmen ise metamfetamin kullananların fiziksel ve psikolojik olarak etkilendiğini belirterek, kişiyi her geçen gün ölüme götürdüğünü söyledi.

Türkmen, vücutlarında sivilce, kızarıklık ve derin yaralar oluştuğunu dişlerde ise ciddi çürümeler ve yaralar meydana geldiğini anlatarak, "İri göz bebekleri, hızlı kalp atışı, hızlı nefes alma ve aşırı kilo kaybı yine metamfetamin kullanan bireylerin belirtileri arasında yer almaktadır." dedi.

Türkmen, psikolojik belirtiler olarak ise karıncalanma, uyku problemleri, halüsinasyon ve şizofreniye kadar ilerleyen duygu durum bozukluklarının meydana geldiğini söyleyerek, aşırı doz uyuşturucu madde kullanımında kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle ölümlerin meydana geldiğini belirtti.

Öte yandan, toplantıda, metamfetamin kullanan bir kişi ile uyuşturucu yoksunluğu yaşayan bireyin vücudundaki değişimleri ve tepkilerini içeren bir slayt gösterildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, metamfetamini çağın belası olarak gördüğünü söyledi.

İstanbul'da dün gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 100 kilonun üzerinde likit ve kristal formda metamfetamin ele geçirildiğini hatırlatan Seydioğulları, "Bu miktar geçtiğimiz yılın tüm yılında yakalanan 5 ton 800 kilogramı geçti. Yılın ilk 4 ayında 5'inci ay bitmeden böyle bir miktara ulaştık." dedi.

Yurttan çıkışta çok fazla metamfetamin yakalanması olmadığını belirten Seydioğulları, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü unsurlarının Kapıkule'de 50 kiloluk yakalamasını tespit ettik. Bunun dışında yurttan metamfetamin çıkışına ilişkin bir tespitimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Seydioğulları, metamfetaminin yurda girişini engelleme konusunda yoğun tedbirler alındığını, ilk 4 ayda 5 ton 900 kilograma yaklaşan yakalamaların çoğunun doğu illerinde olduğunu söyledi.

Sokaklara inme ihtimali bulunan metamfetamin konusunda aile ve vatandaşların desteğinin önemine vurgu yapan Seydioğulları, "Ailelerimizin ve vatandaşlarımızın bu konuda kolluk birimlerine sağlayacakları katkı, mücadelede bizi üstün kılacaktır. Biraz duyarlı yaklaşmak ve profesyonel destek almak lazım. Metamfetamin konusunda gençlerimizi uyarmak lazım." ifadelerini kullandı.

Metamfetaminin kullanımında merak, özenme ve çevrenin etkisi olduğunu ifade eden Seydioğulları, "2016'da meydana gelen doz aşımı ölümlerde metamfetaminin yüzde 1 payı varken 2021'de ölüm sayısı düşmesine rağmen metamfetamin yüzdesi artarak yüzde 54 seviyelerine çıktı. Hal böyle olunca gençlerimize de özellikle söylüyoruz 'hayır' demesini bilin. Teklifleri olumlu karşılamayın." şeklinde konuştu.

Seydioğulları, metamfetaminin tablet formunun Türkiye'de daha önce görülmediğini ancak şu anda tespit edildiğini anlattı. Seydioğulları, Türkiye'nin hiçbir uyuşturucu maddenin üretim yeri olmadığını belirterek, likit formda ülkeye sokulan metamfetaminin, dönüştürme merkezleri denen yerlerdeki işlemlerle kristal hale çevrildiğini ifade etti.

- "Dizilerin etkisinin araştırılması lazım"

Metamfetamin kullanımının yaygınlaştığını ifade eden Seydioğulları, "Bazı dizilerin bunda etkisi olup olmadığının dünya çapında araştırılması lazım gibi geliyor. Tüm dünya Avrupa ve Türkiye'ye baktığımızda yayımlanan bazı dizilerin bu yaygınlaşmada bir etkisi var mı? Özendirici olup olmadığına akademik gözle bakılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Seydioğulları, ayrıca bu konuya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK ile görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Sokak satıcılarının metamfetamini çok daha karlı bulduğunu ifade eden Seydioğulları, uyuşturucunun başta ücretsiz verildiğini ve yapılan anketlerde arkadaş etkisinin yüzde 82 çıktığını ifade etti.

Toplantıda, Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural ve Emniyet Genel Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Levent Eke de hazır bulundu.