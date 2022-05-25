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Kayıp olarak aranıyordu, baraj gölünde cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu İshak Eskicioğlu'nun (29), baraj gölünde cesedi bulundu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Mayıs 2022 23:11
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Kayıp olarak aranıyordu, baraj gölünde cesedi bulundu

Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü çevresinde gezintiye çıkan kişi, kıyıya yakın bir noktada suda hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, cesedin 5 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İshak Eskicioğlu olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından Eskicioğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Eskicioğlu'nun ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

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