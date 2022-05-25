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TURKEN Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 7 maddelik yalanlama

TURKEN Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, 7 maddelik açıklama yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 23:40
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TURKEN Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 7 maddelik yalanlama

Vakıftan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, "Amerika'da paravan vakıf kurdular" iddiasının yalan olduğu belirtilerek, TURKEN Vakfı'nın, 2014'de Amerikan yasalarına ve mevzuatlarına göre kurulmuş bir vakıf olduğu hatırlatıldı.

TURKEN'in, kurucu vakıflarının Ensar Vakfı ve TÜRGEV olduğu hatırlatılan açıklamada, "Kurucu vakıfların Türkiye'den olması hem Türk hem Amerika yasalarına göre uygundur. Ortada paravan bir yapı değil, hukuk sistemine tabi, denetime açık ve şeffaf kurumlar vardır. Ayrıca hangi paravan yapı öğrencilere barınma imkanı sunar, öğrencilere seminerler, konferanslar, sosyal etkinlikler düzenler ve türlü zahmetlere katlanır. TURKEN'in tüm faaliyetleri tüm mecralarda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun, "TURKEN Vakfının Başkanı Amerikan vatandaşı" ve "Amerikan vatandaşına para gönderiyorlar" iddiasına ilişkin, Vakfın Başkanının Behram Turan olduğu hatırlatılarak, "Behram Bey, yaklaşık 30 yıldır Amerika'da yaşayan bir Türk müteşebbistir. Hem Türk vatandaşı hem de Amerikan vatandaşıdır. Ayrıca Amerika'daki bir vakfın, başkanının Amerikan vatandaşı olması kadar doğal bir durum yoktur. Şahsa veya TURKEN Başkanına gönderilen bir para yoktur. Her hesap uzmanı bilir ki kurumsal ödemeler kurumların hesabına yapılır. Gönderdiğimiz tüm paralar TURKEN'in Amerika'daki resmi hesabına gönderilmiştir." yanıtı verildi.

"Öğrenciler için kurulmuş süsü verilmiş paravan yapılar" iddiasının da yalan olduğu vurgulanan açıklamada, Ensar Vakfı'nın 1979'da kurulduğu anımsatıldı.

Ensar Vakfı'nın, öğrencilere kurulduğu günden beri burs veren, yurt ve yemek hizmeti sunan, kültürel ve dini yayınlar yapan bir vakıf olduğu belirtilen açıklamada, "Öğrencilere hizmet bizim asli faaliyet alanımızdır. Bu hizmetlerimizden yararlanan her öğrenci bunu apaçık bilir. Bazı marjinal yapılar kendi ideolojik saplantılarıyla 43 yıllık köklü bir vakfı tartışmalarına alet etmeye çalışıyorlar. 43 yıldır yaptığımız hiçbir faaliyeti gizlemedik, hiçbir zaman gizli ajanda tutmadık, kuruluş amaçlarımızda ne yazıyorsa açık ve şeffaf bir şekilde faaliyetlerimize devam ettik. Bundan sonra da böyle davranmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

- "İsteyen herkes belgelere ulaşabilir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Gönderilen paraların tamamının dökümleri elimizde" iddiasına ilişkin, bu belgelere isteyen herkesin Amerika Adalet Bakanlığı'nın Fara kayıtlarında "TURKEN" diye arama yaptığında ulaşabileceği belgeler olduğu kaydedildi.

İnternet ortamında paylaşılan belgeler için "ele geçirilmiş", "gizli bir kayıt varmış gibi davranma"nın en hafif tabiriyle insanların aklıyla alay etmek olduğu ve sanki gizli saklı belgelere ulaşılmış gibi pazarlama yapmanın da beyhude bir çaba olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, "Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi" ifadesine ilişkin, "Bizim, TURKEN Vakfı'nı kurarken tek amacımız özellikle Amerika'ya gidecek öğrencilere uygun koşullarda barınma ve sosyalleşme imkanı sunmaktır. Bunun için de orada yurt ve kültür merkezi yapıyoruz." yanıtı verildi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlar" sözlerine karşılık, "Ensar Vakfı'nın yurtlarında kalan, burslarından yararlanan binlerce öğrenci vardır. Bu öğrenciler bu vatanın evlatlarıdır. Hiçbir öğrencimizin bizden kurtulmak gibi bir derdi yoktur. Bu öğrenciler reşittir ve hür irade sahibidir. Hür iradeleriyle yurtlarımızda kalmakta ve burslarımızı da almaktadırlar. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulmuş kamu yararına haiz bir vakıfız." ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Yoksulluğun sebebi TURKEN'e gönderilen paralar" iddiasının da yalan olduğu bildirilen açıklamada, "TURKEN'in yurt inşaat projesi için bağışçılarımız bağış yaptılar. Bağışçılar sivil vatandaşlardır. Kendi helal kazançlarından vakfımıza bağış yapıyorlar. Devletin vergisi, milletin parası gibi bir şey asla söz konusu değildir. Yoksulluğun sebebi olsa olsa Türkiye'de her dönemde fitne çıkarmak isteyen, yatırımcıları tehdit ederek ülkenin kalkınmasına engel olan siyasi odaklardır." yanıtı yer aldı.

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