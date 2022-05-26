Kontratta tahliye taahhüdü oyunu

Her geçen gün artan kira fiyatları, kiracı ve kiralık ev arayanları mağdur etmeye devam ediyor. Bazı fırsatçı ev sahipleri, kiralık ev arayanlara belirli bir süre sonra evden çıkacağına dair "tahliye taahhüdü" imzalatıyor ve hiçbir gerekçe göstermeden üzerinde yazmış olduğu tarihten sonraki ay evden çıkarıyor. Mevcut yasalara göre ev sahibinin kiracıya, kira sözleşmesiyle birlikte tahliye taahhüdü imzalatması hukuka aykırı. Kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan ve "Evi şu tarihte boşaltacağım" şeklindeki taahhütname geçersiz olduğundan, kiracıya üzerinde tarih yazmayan ya da ileri tarihli tahliye taahhütnamesi imzalatılıyor.



İKİ EŞİN DE İMZASI GEREKLİ

Kiracı taahhütnamenin kira sözleşmesiyle aynı gün imzalandığını ispatlayamazsa, tahliye yolu açılıyor. Eğer taahhütname, kira sözleşmesiyle aynı tarihte imzalanmış ve imza kiracıya ait değilse, kiracının itiraz etme hakkı bulunuyor. Kiracı evde aile olarak yaşıyorsa, evde yaşayan iki eşin de tahliye taahhüdüne imza atması gerekiyor. Eşlerden biri taahhütnameye imza atmazsa belge hukuki olarak geçersiz sayılıyor.



KİRACI İSPAT ETMELİ

Kiracıların mağdur olmaması için ellerinde kanıt olması gerektiğine dikkat çeken Avukat Oğuz Yavuz, "Kiracıların, ilan görüntüsüyle ya da kira sözleşmesiyle birlikte taahhütnamenin boş imzalandığına dair fotoğrafla ispat etmesi gerekiyor. Boş tahliye taahhütnamesi imzalamamakta hatta hiç imzalamamakta fayda var" dedi.

FAHİŞ KİRAYA 'İHBAR HATTI'

Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışmada ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Kiracı Şikayet Hattı'nın kurulması üzerinde görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları noktasında bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Şikayet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne taşınacak. Çalışmaların iki hafta sonra tamamlanmasının ardından Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşüne sunulacağı öğrenildi.

Yasemin Asan