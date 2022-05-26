Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik

Ücretli poşet uygulaması çevrenin korunmasında büyük katkı sağladı. 3.5 yıla yaklaşan uygulama sonucunda poşet kullanımı yüzde 65 azaldı. Böylece 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Plastik ham madde ithalinin azalması nedeniyle de 3,8 milyar Türk Lirası tasarruf sağlandı. Türkiye'de yılda 45 milyar adet kullanılan plastik poşetler 1 Ocak 2019'da ücretli hale getirildi. Yasa gereği 25 kuruşluk poşetin 15 kuruşu çevre projelerinde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aktarılıyor.

550 BİN TON ATIK ÖNLENDİ

Uygulamayla 2019-2021 yıllarında plastik poşet kullanımında yaklaşık yüzde 65'lik azalma sağlandı. Bu azalma oranıyla plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu dolayısıyla çevreye atılmasının da önüne geçildi.

Bu azalmayla Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önemli oranda önlendi. Bu şekilde uygulama döneminde yaklaşık 3,8 milyar Türk Lirası tasarruf edildi. Bu tasarruf ile birlikte 22 bin 746 ton sera gazı salımı da engellendi.

VATANDAŞIN DAVRANIŞI DEĞİŞTİ

Uygulama, vatandaş davranışları üzerinde de etkili oldu. Vatandaşlarda konuya ilişkin bilgi ve farkındalık seviyesi oluştu. Ciddi anlamda davranış değişikliği gerçekleşti. Toplumda bez çanta, file gibi çok kullanımlık taşıma ekipmanı kullanımı yaygınlaştı. 2019 yılında başlatılan uygulama dahilinde plastik poşetler boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılırken, bu tutar 3 yılda değişiklik yapılmadan 25 kuruş olarak uygulanmaya devam ediyor.