Adana'da dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 08:13
Mesut Bulungiray (21) idaresindeki 01 VR 593 plakalı otomobil, Hamdilili Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Bulungiray ile otomobilde bulunan Mehmet İhsan Yağmurca (43) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Kubilay Ş. (31) ile İbrahim S. (29) ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız