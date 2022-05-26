Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
27 mayıs 2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.
Eklenme : 26 Mayıs 2022 09:00
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.
LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız