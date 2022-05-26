Getir, işgücünü azaltmayı planlıyor

TechCrunch'ın şirkete atıfta bulunduğu haberine göre hızlı teslimat startupı Getir küresel işgücünü yüzde 14 oranında azaltmayı planlıyor.

Getir ayrıca işe alım, pazarlama yatırımları ve promosyonlar dahil olmak üzere genişleme planlarını azaltmayı değerlendiriyor.

İşten çıkarmalar ülkelere göre çeşitlilik gösterecek. Şirket, herhangi bir ülkedeki faaliyetlerine son vermeyeceğini belirtti.

Kaynak: Bloomberg