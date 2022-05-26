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Şamil Tayyar'dan Başdanışman Uçum'a... Bu nasıl şımarıklık

AK Parti MKYK Üyesi Tayyar, 'Atatürk kırmızı çizgim. Yeni anayasa laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak' diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a tepki gösterdi: AK Parti'nin lideri, MKYK'sı var...

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Mayıs 2022 09:27
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Şamil Tayyar'dan Başdanışman Uçum'a... Bu nasıl şımarıklık

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYY) üyesi Şamil Tayyar ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum arasında daha önce 'yüzde 50+1' tartışmasıyla başlayan kavga yeni bir boyuta taşındı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum, geçen hafta katıldığı bir televizyon programında 'yeni anayasa' tartışmalarıyla ilgili değerlendirme yapıp "Ben yurtsever, sol, demokrat bir adamım, Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir, Cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak" dedi.

50+1 tartışmasında bu sistemin "tuzak" olduğunu iddia eden bu düşüncede olanları isim vermeden "Soros ve ekibinin AK Parti içindeki uzantıları" olarak tanımlayan, Uçum'a 'hadsiz, kimsin sen' diyerek çıkışan Şamil Tayyar'dan, 'yeni anayasa' açıklamasına da sert tepki geldi.

'KARAR VERİCİYMİŞ GİBİ...'

Twitter hesabından Mehmet Uçum'un sözlerini alıntılayan Tayyar, şu paylaşımı yaptı: "AK Parti'nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AK Parti'nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?"

'TÜRKİYE'Yİ DEĞİL KENDİNİ DÜŞÜNENLER...'

Mehmet Uçum, "Türkiye'yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda 'sorosçuluk yalanı' yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017'de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez" demiş, Tayyar'dan "Uçum devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan" yanıtı gelmişti.

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