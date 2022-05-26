Ahmet Hakan'dan Muharrem İnce'ye: Botoks yaptırıyor musunuz?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olarak gazeteci Zafer Şahin ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'nin sorularını yanıtladı.

'BOTOKS YAPTIRIYOR MUSUNUZ?' DİYE SORDU

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce'ye sunucu Ahmet Hakan tarafından reklama gidilmeden hemen önce "Korkarak da soracağım ama botoks yaptırıyor musunuz?" diye soruldu.

'MAKYAJI GÜZEL YAPMIŞLARDIR'

Soruya kesin bir dille "Hayır" diyen İnce, geçen programda yüzünün seyircilere farklı görülmesiyle ilgili ise "Makyajı güzel yapmışlardır. Ya da o gün çok yorgunumdur" dedi.