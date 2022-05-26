Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 09:43
B.B'nin kullandığı 55 AGE 378 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Berra Yelken'e (18) çarptı.
Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Yelken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezine götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız