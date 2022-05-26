Altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor

İki kardeşin şaşırtan benzerliği!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek son dönemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Yakışıklı oyuncunun kardeşi Eren Akyürek ile benzerlikleri olay oldu. İşte iki kardeşin şaşırtan benzerlikleri...