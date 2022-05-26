Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü

Eşi ile iki çocuğunu öldürdükten sonra balkondan atlayarak intihar girişiminde bulunan M.H.S (35), kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir kişiye misafirliğe giden Afganistan uyruklu M.H.S, dün eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, ardından çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atmıştı. M.H.S'de balkondan atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Gol Bibi S. ve iki çocuğu kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.