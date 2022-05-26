Ali Yalçın: 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama talep ettik

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın sosyal medya paylaşımında: Atama bekleyen öğretmenlerin 'twitter sohbet odası' konuğu olduk. 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama yapılması için haklı talebe desteğimizi yineledik. Milli Eğitim Bakanı Sn.Mahmut Özer'in demeçlerinde de talebe ilişkin iyi niyeti görüyor,yeni atama için umudumuzu koruyoruz.Mesajını paylaştı.

Yalçın: Öğretmenlik kariyer basamakları düzenlemesinin hayata geçirilmesini ve öğretmenlerin mesleki gelişimine verilen önemi son derece yerinde buluyoruz; ancak kanunla getirilen bir hakkın elde edilmesinin zora koşulmasına bir anlam veremiyoruz. Bu iki eksiklik, öğretmenlerimiz ve eğitim yönetimi üzerinde büyük bir yük ve stres oluşturuyor, hakkın özüne dokunuyor, tozlu arşiv raflarında zaman ve emek israfına neden oluyor, öğretmenlerimiz belge toplamak peşinde koşturuluyor. Uygulanmasında zorluklar görülen ve mağduriyetler oluşturma potansiyeli yüksek bu soruna bir çözüm bulunmalı, öğretmen, mesleki çalışma ispatı için evrak prosedürüne boğulmamalı,uzman/baş öğretmenlik kariyer hedefi arşiv raflarında sonlandırılmamalıdır. İfadelerini kullandı