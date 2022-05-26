'Mahkemelerde 23 milyon 497 bin icra dosyası sayısı var'

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük çöplüğü olmuş. Türkiye, AB ülkelerinden 14,7 milyon ton çöp ithal ederek çöp ithalatında zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Hindistan'ı altıya katlamışız." diye konuştu.

Mahkemelerdeki icra dosyası sayısına işaret eden Gergerlioğlu, "Herkes icralık, geçtiğimiz yılın sonuna göre 926 bin artmış ve 23 milyon 497 bin icra dosyası sayısı var şu anda. Yıllar içinde korkunç bir artış gözleniyor." ifadelerini kullandı.

Gökçeada Havalimanı'nın 88 milyon liraya yapıldığını iddia eden Gergerlioğlu, "Bir kuruşa ihtiyacımız varken bir havaalanı yapılmış, yıllardır kullanılmıyor. İçinde 38 personel var, ne uçak iniyor ne kalkıyor. Personel boş boş bekliyor." dedi.