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TOMA'ya Dünya Kupası görevi

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Katar'a ihraç ettiği araçlara Ejder TOMA'yı ekledi- Ejder TOMA, Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'ndü güvenlik önlemlerinde görev alacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 11:08
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TOMA'ya Dünya Kupası görevi

- Türk savunma sanayisi ürünü toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki güvenlik önlemlerinde kullanılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Katar'da 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliğinde, Türkiye-Katar arasındaki güvenlik iş birliği kapsamında, ana paydaş olarak Türk polisi yanında çeşitli Türk savunma sanayisi ürünleri görev yapacak.

Katar'a Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı ve Yörük 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ihraç eden Nurol Makina, bunlara Ejder TOMA'yı ekledi.

Ejder TOMA, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 14'üncü Milipol Qatar Fuarı'ndaki Nurol Makina standında sergilendi. Şirket, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde teslimatlarını tamamlayacak ve araçlar şampiyonada görev yapacak.

Türk polisi ve jandarma tarafından kullanılan Ejder TOMA, Körfez, Güney Amerika ve Afrika bölgelerindeki ülkelerden çok sayıda sipariş aldı.

- Yerli teknolojilerle donatıldı

Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara süratli ve etkin şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla tasarlanıp üretilen Ejder TOMA, özgün askeri şase ve 4x4 hareket kabiliyetine sahip, tam bağımsız süspansiyonlu bir araç olarak geliştirildi.

Ejder TOMA, üstün yol ve arazi performansı ile kentsel ve kırsal alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin tesis edilmesinde kullanılıyor. Nurol Makina'ya ait özgün tasarım ve üretim su topu sistemi kullanılan araç, maksimum 60 metre su topu menziline sahip bulunuyor.

- Gece/gündüz görev başında

Kısa, uzun ve sürekli atış olmak üzere 3 farklı su püskürtme seçeneği yer alan Ejder TOMA, 5 bin litre su, 60 litre gaz, 60 litre boya, 80 litre köpük kapasitesiyle görev yapıyor. Yanma ve darbeye dayanıklı bağlantı sistemleri kullanılan araç, göl ve kuyulardan su çekebiliyor.

Ejder TOMA'da ayrıca isteğe bağlı olarak çift su topu, LED'li ikaz sistemi, 360 derece görüntüleme sistemi, keşif ve gözetleme kamera sistemi, gece/gündüz görüş sistemi, uzak mesafe akustik caydırıcı cihaz, içeriden kumandalı çok namlulu gaz fişeği atar gibi ekipmanlarla donatılabiliyor.

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