Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 11:14
Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A'dan (34) haber alamayan yakınları iş yerine gitti.
İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.
Jeofizik mühendisinin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız