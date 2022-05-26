Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandı
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 11:36
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 5 yıldır aranan M.B'nin (32) Ankara'da olduğu tespit edildi.
Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı Kastamonu'ya getirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesine götürülen M.B. tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız