Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 11:38
Sakarya Bulvarı'nda bulunan Şehitler Parkı'nda, iddiaya göre alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Y.A. ile Zafer Aysal (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, yanında bulunan bıçakla Aysal'ı karnından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Aysal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aysal'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şüpheli Y.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız