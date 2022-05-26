Tartıştığı kadını darbederek öldüren sanık hakkında 'müebbet' istendi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özer Ağaoğlu ile avukatı katıldı. Duruşmada, maktul Fatma Keke'nin ağabeyi Sadi Günay Keke ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Sanık Özer Ağaoğlu, savunmasında, arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra maktulle eve geçtiklerini söyledi. Ölen Fatma Keke'nin sarhoş olduğunu öne süren Ağaoğlu, tartışmaya başladıklarını, birbirlerine vurduklarını ve yerlerin kan olduğunu iddia etti. Maktulü tanımadığını ileri süren Ağaoğlu, öldürme kastı olmadığını belirtti.

Fatma Keke'nin ağabeyi Sadi Günay Keke ise beyanında sanığın cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ağaoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Temmuz 2021 akşam saatlerinde polis ihbar hattını arayan maktul Fatma Keke'nin (53) "Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor" şeklinde ihbarda bulunduğu ancak ekiplerce yapılan incelemede ihbarın yapıldığı adresin bulunamadığı kaydediliyor.

Keke'nin ihbarından saatler sonra sanık Özer Ağaoğlu'nun (47) polisi arayıp "Kız arkadaşımla kavga ettik, şu an uyanmıyor, ölmüş olabilir. Ağzı yüzü kan içinde. Kendini oradan oraya vurdu." diyerek ihbarda bulunduğu ifade edilen iddianamede, bunun üzerine polis ekiplerinin adrese gittiği ancak kapının açılmadığı anlatılıyor.

İddianamede, çilingir tarafından kapının açılacağı esnada, sanığın boşanma aşamasındaki eşinin de polise ulaşarak telefonla arayan eşinin bir kadını darbederek öldürdüğünü söylediği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Özer Ağaoğlu hakkında "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis talep ediliyor.