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Şirketlerin yüzde 64'ü çalışanlarına bu yıl ek zam yapacak

Mercer Türkiye ve PERYÖN iş birliğinde yapılan 'Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi'nin sonuçlarına göre 2022 yılında firmaların yüzde 63,9'u ek ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların 2022 yılında yapacağı ücret artışı ise ortalama yüzde 58 olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 11:55
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Şirketlerin yüzde 64'ü çalışanlarına bu yıl ek zam yapacak

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer Türkiye ve Türkiye'de insan yönetimi alanında faaliyet gösteren PERYÖN iş birliğinde gerçekleştirilen 'Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi'nin sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre; 2022 yılında firmaların yüzde 63,9'u ek ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların 2022 yılında gerçekleştireceği ücret artışı ise ortalama yüzde 58 olacak.

Toplam 16 sektörden 464 firmanın katıldığı anketin sonuçlarına göre; 2022 yılında firmalar yüzde 58 ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların yüzde 63,9'u ise ek ücret artışı yapacak. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 70,7 olarak gözlemlenirken, yerli firmalarda ise yüzde 53,3 olarak görülüyor.

2022 yılında en çok ek ücret artışı yapılacak sektörler yüzde 83,3 kimya, yüzde 78,3 üretim dışı, yüzde 75 otomotiv tedarik sanayi ve yüzde 67,7 üretim olacak. 2022 yılında ek ücret artışı gerçekleştirecek firmaların yüzde 16'sı bu ek artışı 2023 bütçesinden kaynaklandırmayı düşünüyor.

Artış bütçesi en yüksek olan sektör otomotiv

Anket sonuçlarına göre; 2022 toplam artış bütçesinin en yüksek olduğu sektörler yüzde 67,5 otomotiv tedarik sanayi, yüzde 62 sigorta, yüzde 61,5 otomotiv ana sanayi, yüzde 60 tüketici ürünleri ve üretim dışı sektörler olarak dikkat çekiyor.

2022 yılında ek ücret artışı gerçekleşecek firmaların yüzde 85'i bir kez bunu yapmayı planlarken, yüzde 12'si iki kez, yüzde 2,4'ü ise iki seferden fazla artış yapmayı düşündüğünü belirtiyor. Firmaların yüzde 41,1'i Temmuz, yüzde 19,8'i Nisan ve yüzde 10'u ise Haziran ayında ek ücret artışını gerçekleştireceğini söylüyor. 2022 ek artış bütçesinin en yüksek olduğu sektörler ise; yüzde 25 lojistik, yüzde 20 otomotiv ana ve tedarik sanayi, enerji, teknoloji, sigorta, üretim, maden/metal ve perakende olarak göze çarpıyor.

Geçmiş ayların enflasyonunu dikkate alınıyor

Anketin sonuçlarına göre; firmaların yüzde 52'si geçmiş ayların enflasyonunu, yüzde 34'ü ise ücret araştırmalarını baz aldıklarını söylüyor. Geçmiş enflasyonları baz alan firmaların yüzde 35'i son 6 ay, yüzde 26'sı son 12 ay ve yüzde 18'i ise son 3 ayı dikkate aldıklarını belirtti.

İki faktör beklentileri artırdı

Mercer Türkiye CEO'su Dinçer Güleyin, "Türkiye'de 2018 yılında başlayan ve özellikle pandemi sonrasında yaşanan ekonomik belirsizliklerle birlikte bu yıl daha fazla gördüğümüz kur dalgalanmaları, 2021 yılında gerçekleşen asgari ücret zammı ve yüksek enflasyon, çalışan tarafında ücret artış beklentilerini de yükseltirken firmaları da bu konuda çeşitli önlemler almaya itti. Neredeyse tüm sektörlerde 2022 yılında ek ücret artışı planlamasının yapılması enflasyon ve maliyetlerdeki artışın her alanda etkisini gösterdiğini ortaya koyuyor. Diğer yandan bu şirketlerin ek artışları 2023 yılı bütçelerinden karşıladığını da görüyoruz." dedi.

Ücret artışında öngörülebilirliğin iş güvencesi ve rekabet için önemini vurgulayan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven ise "Pandemi ve dünyada yaşanan ekonomik krizlerin etkisi ile büyük belirsizliklerin hakim olduğu zor bir dönemden geçiyoruz. Bu belirsizlik ortamında çalışanlara iş güvencesi ve ticari operasyonların devamlılığını sağlayabilmeleri için ücret artış oranlarında öngörülebilirlik şirketler için büyük önem arz ediyor. Bu öngörülebilirlikte, ücret ve yan hakların rekabetçilikte ayrıştırıcı bir faktör olması nedeniyle de de önemli bir unsur. Araştırmada 2022 yılında 16 sektörden 464 firmanın yüzde 63,9'unun ek ücret artışı gerçekleştirecek olduğunu görüyoruz. Yıl içerisinde enflasyon rakamlarında meydana gelen artışı göz önünde bulundurduğumuzda ek artışı daha fazla şirketin gündeme almasında fayda olduğunu görüyoruz" dedi.

Kaynak: Bloomberg

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