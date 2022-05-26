Hükümetten 'Roman açılımı' geliyor... Bakan Yanık açıkladı
Hükümetten 'Roman açılımı' geliyor... Bakan Yanık açıkladı
Maliye Bakanlığı konut fiyatları ve kira gelirlerini yakından takip edecek
Maliye Bakanlığı konut fiyatları ve kira gelirlerini yakından takip edecek
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
Düşük not vererek öğrencileri dersten bırakan öğretmene kötü haber
Düşük not vererek öğrencileri dersten bırakan öğretmene kötü haber
Ali Yalçın: 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama talep ettik
Ali Yalçın: 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama talep ettik
Altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 16,41 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 16,41 seviyelerinde işlem görüyor
Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı
Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında
Vaka sayıları açıklandı: Bin 260 yeni vaka, 4 vefat
Vaka sayıları açıklandı: Bin 260 yeni vaka, 4 vefat
Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Uzaya giden ilk Türk olmak için 2 günde 31 bin başvuru yapıldı
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Lise öğrencisini dünya birincisi yapan proje: Cerrahlara yön gösterecek
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
Dolar 16,35 TL sınırını geçti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Maliye Bakanlığı konut fiyatları ve kira gelirlerini yakından takip edecek

Gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerler tapu harcı yönünden incelenmeye alınırken alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediği tespit ediliyor- İlk aşamada 2019 ve 2020 yıllarındaki satışları ele alan Bakanlık, banka kredisi bilgilerini dikkate alarak yaptığı analizler sonucunda, kullanılan kredi ile beyan edilen harç matrahı arasında fark bulunan mükellefleri tespit etti- Bakanlık, bu kapsamda 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi başlatacak- İnternetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 12:32
Yazdır
Maliye Bakanlığı konut fiyatları ve kira gelirlerini yakından takip edecek

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerleri tapu harcı yönünden de incelemeye alırken alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediği tespit ediliyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, kayıt dışılık ve haksız fiyat oluşumları ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülürken gayrimenkul satış ve kiralama işlemleri de yakın takibe alındı.

Yükselen gayrimenkul fiyatları ve konut kiraları üzerine harekete geçen Bakanlık, vergiyi doğuran olay ve işlemlerin cari dönemde tespiti ve gerekli önlemlerin alınması için yapılan çalışmaları destekleyecek bilgilere daha kolay ulaşmak üzere internet ilan sitelerine bilgi verme zorunluluğu getirecek. Söz konusu bilgi alımına yönelik Bakanlık tebliğ yayınlamaya hazırlanıyor.

Vergi Usul Kanunu'na göre, gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Bakanlık veya vergi dairesince kendilerinden yazıyla istenilen bilgileri vermeleri gerekiyor.

Yapılması planlanan düzenleme ile menkul ve gayrimenkullerin satışı veya kiralanması için internet sitelerine verilen ilanlara ilişkin bu sitelerden kapsamlı bilgi alınacak. Söz konusu bilgiler, vergi mevzuatı çerçevesinde incelenerek risk analizine tabi tutulacak ve gerekli işlemler yapılacak.

- 7 bin kişi izaha davet edilecek

Gayrimenkulün satışı sırasında beyan edilen değerlerin tapu harcı yönünden de incelenmesine başlanırken alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediğine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Bakanlık, ilk aşamada 2019 ve 2020 yıllarındaki satışları ele alırken harç matrahının doğru beyan edilip edilmediğine yönelik incelemeler de devam ediyor.

Söz konusu yıllara dair banka kredisi bilgilerinden hareketle yapılan analizler sonucunda, kredi kullanarak gayrimenkul alan ve kredi tutarı ile beyan edilen harç matrahı arasında fark bulunan mükellefler Bakanlıkça tespit edildi. Kredi tutarı ile gayrimenkulün alış bedeli arasında önemli farklar belirlendi. Bu farkların bazı satış işlemlerinde beyan edilen tutarın 40 katına ulaştığı görüldü.

Bu çerçevede, ilk aşamada yaklaşık 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi yapılacak ve ödenmeyen harçların tahsili yoluna gidilecek.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı
OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı
Pençe-Kilit Operasyonu 14 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu 14 terörist etkisiz hale getirildi
TOMA'ya Dünya Kupası görevi
TOMA'ya Dünya Kupası görevi
Konya'da kafeste sincap besleyen kişiye 4 bin 556 lira ceza kesildi
Konya'da kafeste sincap besleyen kişiye 4 bin 556 lira ceza kesildi
Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında TRT bandrol ücreti arttı!
Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında TRT bandrol ücreti arttı!

Bu Habere Tepkiniz

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesine açılan davayı reddetti.
25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını tamamlamayı bekleyebilir.
Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=ihtiyac-kredisi_adv1894
İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

Aralıklı olarak çalışılan hizmetler bütünleşir ve emeklilik hizmetlerinde değerlendirilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM 2020 KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında güncellendiğini duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadrolarının tamamına, konulan kişiye özel sertifikadan dolayı, birer kişi başvurdu ve yerleşti!
Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!
TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarına açılan davayı karara bağladı
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Kuruluş Osman 96.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 96.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 96.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 1 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
İki kardeşin şaşırtan benzerliği!

İki kardeşin şaşırtan benzerliği!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek son dönemde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Yakışıklı oyuncunun kardeşi Eren Akyürek ile benzerlikleri olay oldu. İşte iki kardeşin şaşırtan benzerlikleri...