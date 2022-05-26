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AYM'den Sabahat Tuncel'in bireysel başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, eski HDP Milletvekili ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel'in, tutuklanmasının hukuki olmadığı ve tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiasıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği yönündeki başvurusunu reddetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 12:50
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AYM'den Sabahat Tuncel'in bireysel başvurusuna ret

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Tuncel, 2016'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla Diyarbakır'da tutuklandı. Hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinden sonra Tuncel hakkındaki dava, Malatya Ağır Ceza Mahkemesine nakledildi.

Tuncel'in burada yargılanmasına devam edilirken, benzer suçlamaları da içeren Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen dava ile dosyaların birleştirilmesine karar verildi. Bu süreçte tutuklu bulunan Tuncel'in, tahliye edilmesi yönünde yaptığı itirazlar ilgili mahkemelerce reddedildi.

Tuncel, 2021'de Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasını, mükerrer başvuru olduğu gerekçesiyle reddetti.

Tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiası yönünden ise başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar veren mahkeme, Anayasa'nın 19'uncu maddesi kapsamında bu hakkın ihlal edilmediğine karar verdi.

- Kararın gerekçesinden

Yüksek Mahkemenin kararında, başvurucunun tutuklanmasına karar verilen suçlar arasında yer alan terör örgütüne üye olma suçunun, Türk hukuk sistemi içinde ağır cezai yaptırımlar öngörülen suç tipleri arasında olduğu ifade edildi.

Kanunda isnat edilen suça ilişkin olarak öngörülen cezanın ağırlığının kaçma şüphesine işaret eden durumlardan biri olduğu belirtilen kararda, "Anılan suç, 5271 sayılı Kanun'un 100. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan ve kanun gereği tutuklama nedeni varsayılabilen suçlar arasındadır." denildi.

PKK'nın yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerde bulunan bir terör örgütü olduğu kaydedilen kararda, terör örgütüyle bağlantılı birtakım faaliyetlerde bulunmakla suçlanan Tuncel'in, serbest bırakıldığında yurt içinde saklanması veya yurt dışına çıkması imkanının diğer kişilere göre çok daha fazla olduğu vurgulandı.

Tuncel'in tutukluluğunun devamı yönündeki kararların gerekçelerinin ilgili ve yeterli olduğuna işaret edilen kararda, şu değerlendirme yer aldı:

"Başvurucuya isnat edilen suçlamanın niteliği, soruşturma/kovuşturma konusu olayların özellikleri, başvurucunun bağlantısı bulunduğu iddia edilen terör örgütü PKK'nın özellikle yurt dışında da faaliyetlerinin bulunmasının bu yapılanmayla ilgili olarak soruşturmaya/kovuşturmaya tabi tutulan kişilerin yurt dışına kaçmasını/yurt dışında barınmasını büyük ölçüde kolaylaştırdığı hususları birlikte dikkate alındığında tutukluluğun devamı kararlarındaki gerekçelerin, tutukluluğun devamının hukuka uygunluğunu ve tutulmanın meşruluğunu haklı gösterecek özen ve içeriği taşıdığı, dolayısıyla tutukluluk halinin devamına ilişkin bu gerekçelerin ilgili ve yeterli olduğu sonucuna varılmıştır."

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