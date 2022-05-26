Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza

Isparta'da yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde yaşanan elektrik kesintilerine rekor ceza geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konuyla ilgili soruşturma sürecini tamamladı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin gerekli iyileştirme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmadığı tespit edildi.

"Mücbir sepep" talebi kabul edilmeyen şirketin abonelere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat ödemesine karar verdi.

Söz konusu tutar, mesken abonelerine 109 lira, diğer abone gruplarına ise 1307 liraya kadar değişen tutarlarda yapılacak. Uzun süreli kesintilerden etkilenen abone sayısının 27 bin 850 olduğu belirlenmiti.

Şirket ayrıca 3 milyon 236 bin 666 lira da ceza ödeyecek.

"VERİLMİŞ EN BÜYÜK CEZA"

Konuyla ilgili açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Tüketiciyi mağdur edenin bedelini ödeyeceğini belirten Yılmaz, "Soruşturma sonucu Kurulumuzun aldığı bu karar tüketicilerimize yönelik hizmet kalitesindeki düşüklük sebebi ile bir dağıtım şirketine verilmiş en büyük ceza. Umuyorum sektörümüz de gereken mesajı alacaktır" dedi.

Yılmaz, tazminat ödeme süreçlerinin eksiksiz bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini de yakından takip edeceklerini kaydetti.

UZUN SÜRELİ KESİNTİLER YAŞANDI

Isparta'da şubay ve mart aylarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde günlerce süren elektrik kesintileri yaşanmıştı.