Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Terör örgütü ile iltisakı yüzünden kamudan uzaklaştırılan birçok personel oldu. son dönemde giderek sıklaşan şekilde ana muhalefet partisi başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor. Biz de validen müfettişine işlemleri sebebiyle tenkit ettik. Gerektiğinde hukuk yoluna başvurduk.

Baskın yapar gibi kamu kurumu kapısına dayanmak ne demek? hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla.

Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmektir. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz.

Cumhurbaşkanı'nın ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl alır değildir.