Orman yangınından zarar gören köyler Doğaya Saygı Projesi'yle kalkınacak

Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor
Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki zat bürokratları hedef alıp tehdit ediyor
Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza
Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakanlık konut fiyatını arttıran 7 bin kişiye 'izaha davet' işlemi yapacak
Bakanlık konut fiyatını arttıran 7 bin kişiye 'izaha davet' işlemi yapacak
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek
Hükümetten 'Roman açılımı' geliyor... Bakan Yanık açıkladı
Hükümetten 'Roman açılımı' geliyor... Bakan Yanık açıkladı
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
Düşük not vererek öğrencileri dersten bırakan öğretmene kötü haber
Düşük not vererek öğrencileri dersten bırakan öğretmene kötü haber
Ali Yalçın: 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama talep ettik
Ali Yalçın: 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama talep ettik
Altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 16,41 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 16,41 seviyelerinde işlem görüyor
Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı
Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında
Vaka sayıları açıklandı: Bin 260 yeni vaka, 4 vefat
Vaka sayıları açıklandı: Bin 260 yeni vaka, 4 vefat
Ana sayfaHaberler Yaşam

Orman yangınından zarar gören köyler Doğaya Saygı Projesi'yle kalkınacak

Geçen yaz meydana gelen orman yangınlarından zarar gören 9 köyün, rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanında destek çalışmalarını kapsayan Doğaya Saygı Projesi'yle sürdürülebilir kalkınması sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 14:49
Yazdır
Orman yangınından zarar gören köyler Doğaya Saygı Projesi'yle kalkınacak

OPET'in geliştirdiği söz konusu sosyal sorumluluk projesi, ilk olarak Marmaris Bakır Köyü'nde uygulamaya konuluyor.

Doğaya Saygı Projesi kapsamındaki çalışmalar, OPET'in koordinasyonunda Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Müftülük gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyle yürütülüyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenlerinden de bilimsel, mimari, arkeolojik ve iktisadi konularda danışmanlık alınıyor.

Proje kapsamında köylerde fiziksel değişim ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra yöre halkına yönelik eğitim programları düzenlenerek ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeye de katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca orman yangınları, iklim değişikliği ve diğer doğal afetlere ilişkin farkındalık eğitimleri de düzenleniyor.

Proje kapsamında orman yangınlarından etkilenen Marmaris'e bağlı Osmaniye ve Bayır, Milas'a bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan, Bodrum'a bağlı Pınarlıbelen (Etrim), İrmene ve Çamlık ile Köyceğiz'in Otmanlar köyü yer alıyor.

- "Defne" ve "bal" aksı merkezli mimari ve yaşam konsepti

OPET'in Örnek Köy Projesi'nin uzantısı niteliğindeki Doğaya Saygı Projesi'nin ilk durağı olan 235 hane ve 639 nüfuslu Bayır Köyü yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonrasında yeni bir çehreye kavuşturuldu.

Köyün mimari özellikleri korunarak köyün içinden geçen yol "bal aksı", eski yağhaneye bağlanan aks ise "defne aksı" olarak nitelendirildi ve bu bölgeler işlevsel hale getirildi. Atıl durumdaki yağhane, "Eski Yağhane" olarak restore edildi ve tekrar canlandırıldı. Defne ve bal akslarının kesişiminde bulunan 1883 yaşındaki çınar ağacının bulunduğu Çınar Meydanı yeniden düzenlendi.

Köy camisi, meydan, köy kahvesi iç ve dış mekan, otopark ve pazar alanında zemin düzenlemesi, yağmur kanalı ve diğer bağlantıları yapılırken, okul binası ve Halk Eğitim Merkezi derslik alanında da iyileştirilmeler sağlandı.

Köyün kuzeydoğusundaki Yancağız Tepesi üzerindeki yerleşik Syrna Antik Kenti'ne ulaşım ve antik kente ait kalıntıların harita çalışmalarına da proje kapsamında başlandı.

- Kuru baklava, kaşık helvası ve Bayır yazması için coğrafi işaret başvurusu

Bayır Köyü'nün turizm potansiyelini artırmak amacıyla yöresel köy motifleriyle düzenlenen örnek pansiyon hayata geçirilirken köydeki evlerin cephelerinde ahşap motiflerle desen uygulamaları yapıldı. Evini boyayamayan vatandaşların evleri boyandı.

Mimari düzenlemeler için 65 gün boyunca 2 bin 450 kişi/gün personel çalışması yapılan Bayır Köyü'ne özgü üç ürün olan kuru baklava, kaşık helvası ve Bayır yazması tespit edildi. Bu üç geleneksel ürüne coğrafi işaret alınması için başvuruların ise gelecek hafta yapılması planlanıyor.

- Kadınlar kooperatifle üretimlerini artıracak, arıcılık faaliyetleri canlandırılacak

Doğaya Saygı projesi kapsamında kurulum aşaması tamamlanan Bayır Köyü Güçlü Girişimci Kadınlar Kooperatifi'nde üretilebilecek ürünler de belirlendi. Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini de desteklemek amacıyla geliştirilen kooperatifte hazırlanan ürünlerin satışının yapılacağı stantlar tasarlandı.

KAPAT [X]

Kooperatifte satılabilecek orman ürünleri temelli kozmetik ürünleri için laboratuvar çalışmaları da başladı. Orman yangınlarından önce çam balı üretiminde önemli bir bölge olan Bayır ve Osmaniye köylerinde yangın nedeniyle basralı çam alanları tahrip oldu. Yangın sonrasında ana gelir kaynağı çam balı olan aileler, bölgede arıcılık faaliyeti gerçekleştirememeye başladı.

Proje kapsamında bölge arıcıları özelinde arıcılık faaliyetlerini balın yanı sıra diğer yan ürünlerin geliştirilmesi ve gerekli yöntem ve tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak sahaya yansıtılması için bilgilendirme programı planlandı.

- "Yaşamın değerini yaşayanlara anlatabilmeyi amaçlıyoruz"

Bayır Köyü'nde projenin tamamlanması vesilesiyle düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "bilinçli toplum projeleri" olarak nitelendirdikleri bu tür projelerle sorunlara kalıcı çözümler sunmayı hedeflediklerini belirterek 2005'te başladıkları Örnek Köy Projesi ile tarihi dokuya, doğal güzelliklere ve turizm potansiyeline sahip köylerde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Öztürk, bölgenin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine katkı sağladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Doğaya Saygı projesi deyince biz yalnızca ağaç dikmek istemedik. Yapmış olduğumuz şey, doğa içinde yaşayan tüm varlıklara değer verdiğimizi göstermek ve yaşamın değerini yaşayanlara anlatabilmek. Küresel ısınmanın sonuçlarını görüyoruz, doğal afetler bundan sonraki günlerde de devam edecek. Fakat, halkımızın bu afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlamak, bu konuda bilinçlendirmek ve kaybettiklerini de yerine koymasını sağlamak amacıyla bir proje geliştirdik. Bu proje yanan bölgelerin rehabilitasyonu şeklinde hayata geçiriliyor. Doğaya Saygı Projesi ile de orman yangınlarında maddi ve manevi anlamda büyük kayıplara uğrayan köylerimiz için yerel yönetimler, yerel halk ve diğer paydaşlarımızla bir kez daha el ele verdik."

Öztürk, Doğaya Saygı Projesi kapsamındaki diğer köydeki çalışmaların da bu yıl sonuna kadar bitirileceği bilgisini paylaştı.

- "Örnek Köy", Marmaris'e bağlı 20 köyde uygulanabilir

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise yangınlar nedeniyle önemli bir gelir kaybı yaşayan Bayır Köyü'nde projeyle ekonomik bir kalkınma sağlanmasının amaçlandığını dile getirerek köyde altyapı ve üstyapısının ihya projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

OPET'in "Örnek Köy" projesinin devamı niteliğindeki çalışmaları kendilerinin de yapacağını vurgulayan Tavlı, "Devletimizin ve paydaşlarımızın imkanlarıyla Örnek Köy'ü bütün Marmaris yarımadasına yaymak üzere çalışacağız. Burada 20'ye yakın köyde bu proje uygulanabilir. El değmemiş bölge bırakmamak lazım. 9 köyü OPET uyguluyor. Biz diğer kurumlarla bunu yayacağız." diye konuştu.

Marmaris'in yangınlardan en fazla etkilenen bölge olduğunu kaydeden Tavlı, yangın sonrası rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü ve önleyici tedbirlerin de alınmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un ablasının cenazesi toprağa verildi
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un ablasının cenazesi toprağa verildi
Eskişehir'de uluslararası öğrenciler pelte ve tavuk dolması pişirdi
Eskişehir'de uluslararası öğrenciler pelte ve tavuk dolması pişirdi
Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı
Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı Malatya'da başladı
Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! 'Gözüme perde indi' dedi yanlış kesti
Sünnet faciasında yeni mağdurlar ortaya çıktı! 'Gözüme perde indi' dedi yanlış kesti
Ezan yerine Bülent Ersoy dinlettiler! Yine sisteme girdiler
Ezan yerine Bülent Ersoy dinlettiler! Yine sisteme girdiler

Bu Habere Tepkiniz

65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

Yaş haddinden emekli olması gereken yaştan sonra da çalışmaya devam eden davacı tarafından, fazladan aylık ödenmek suretiyle oluştuğu ileri sürülen 31 bin TL'nin ödenmesi yönündeki resmi yazının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesine açılan davayı reddetti.
Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=ihtiyac-kredisi_adv1894
25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını tamamlamayı bekleyebilir.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

Aralıklı olarak çalışılan hizmetler bütünleşir ve emeklilik hizmetlerinde değerlendirilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM 2020 KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında güncellendiğini duyurdu.
Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadrolarının tamamına, konulan kişiye özel sertifikadan dolayı, birer kişi başvurdu ve yerleşti!
Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Kuruluş Osman 96.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 96.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 96.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 1 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Gönül Dağı'ndan neden ayrıldığı ortaya çıktı

Gönül Dağı'ndan neden ayrıldığı ortaya çıktı

TRT'deki Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan, Camdaki Kız'da Hayri'nin karısı üç çocuklu Türkan'ı oynayacak. Herkes Buse Varol olacak diyordu ama işin aslı başka çıktı...