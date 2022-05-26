TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un ablasının cenazesi toprağa verildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Himmetdede Piyade Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Selime Turan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Selime Turan'ın cenazesi, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Selime Turan'ın kardeşi olan TOKİ Başkanı Bulut ve aile üyelerinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Hasan Süver, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, bazı bakanlıkların bürokratları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.