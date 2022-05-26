'Yaptığımız yatırımlarla ölümlü trafik kazalarında ciddi düşüş oldu'

Şirketlerin yüzde 64'ü ücret zammı yapacak
Şirketlerin yüzde 64'ü ücret zammı yapacak
BDDK Başkanı: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz
BDDK Başkanı: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz
MGK toplandı: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
MGK toplandı: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
6 yıllık 'kulak' davası: Kavgada kopan kulağını martı alıp götürmüştü
6 yıllık 'kulak' davası: Kavgada kopan kulağını martı alıp götürmüştü
Erdoğan: Her bir kamu görevlisinin yanındayız
Erdoğan: Her bir kamu görevlisinin yanındayız
Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza
Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakanlık konut fiyatını arttıran 7 bin kişiye 'izaha davet' işlemi yapacak
Bakanlık konut fiyatını arttıran 7 bin kişiye 'izaha davet' işlemi yapacak
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek
Hükümetten 'Roman açılımı' geliyor... Bakan Yanık açıkladı
Hükümetten 'Roman açılımı' geliyor... Bakan Yanık açıkladı
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
Düşük not vererek öğrencileri dersten bırakan öğretmene kötü haber
Düşük not vererek öğrencileri dersten bırakan öğretmene kötü haber
Ali Yalçın: 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama talep ettik
Ali Yalçın: 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama talep ettik
Altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı
Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
TBMM'de kabul edildi: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri uzatılıyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Hasat başladı, buğdayda yüksek rekolte bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Yaptığımız yatırımlarla ölümlü trafik kazalarında ciddi düşüş oldu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaptığımız yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği artarken ölümlü trafik kazalarında çok ciddi azalmalar kaydettik" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 16:25
Yazdır
'Yaptığımız yatırımlarla ölümlü trafik kazalarında ciddi düşüş oldu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Boyabat ilçesinde Hacı Ergün Gürbüz Camii ve Mezarlıklar Müdürlüğü açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş oturdukları protokol koltuklarından kalkarak Boyabatlı yaşlı vatandaşlara koltuklarını bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'in bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar sayesinde yol güveliğinin artması ve ölümlü trafik kazalarının ciddi derecede azaldığını belirterek, "Vatanımıza ve milletimize hizmet yolunda koşturuyoruz. Asımın nesli gençlerimizin 2035, 2053, 2071 vizyonlarına hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları yolların taşlarını döşemek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün bir parçası olan ezanlarımızın memleketimizin dört yanında duyulması dinin, kültürünü, değerlerini yaşamak maneviyatı geliştirmek isteyen her bir vatandaşımızın tabi ki hakkıdır. Bizler bu sorumlulukla bu yolda emin adımlarla ilerlerken sizlerin milletimizin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz, Teveccühüne mazhar oluyoruz. Haklımıza hizmet hakka hizmettir. Asıl olan milletimizin ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olabilmemizdir. Biliyorsunuz geçen yıl yaz ayında Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta heyelan ve sel felaketleri yaşadık. Giden canlarımız oldu. Yüreğimiz dağlandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan yüce Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Devlet olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizde felaket sürerken bölgemize intikal ettik. Hamdolsun sizlerle milletimize omuz omuza verdiğimizde üzerinden gelemeyeceğimiz hiçbir felaket yoktur. Yaptığımız çalışmalarla selin izlerini mümkün olan en kısa sürede sildik. 52 gün gibi rekor bir sürede Çatalzeytin Köprüsü'nü, Ayancık Terminal Köprüsü'nü de 80 günde tamamladık. Boyabat, Ayancık arası dahil bölgemizde selden etkilenen tüm yollarımızı, köprülerimizi en hızlı şekilde kullanıma açtık. Bugün artık nerede bu devlet serzenişleri tarih olmuştur. Peki, o günlerle bu günler arasında ne fark var? Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliği ve AK Parti farkı var. Bizim millet sevdamızda Türkiye sevdasından başka bir sevdamız yoktur. Bu afet bölgelerini topyekun omuzlarımızın üstüne aldık. Ve çok kısa sürede hayatı normale döndürdük" diye konuştu.

"Ölümlü trafik kazalarında çok ciddi azalmalar kaydettik"

Konuşmasına devam eden Bakan Karaismailoğlu, "Yaptığımız yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği artarken ölümlü trafik kazalarında çok ciddi azalmalar kaydettik. Bizim için halka hizmet Hakk'a hizmettir. Halkımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa oraya onu yapmak için ulaşırız. Bizler ve devletimiz her zaman her anınızda sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Değerli Boyabatlı kardeşlerim, bugün çok önemli bir anı icraat ediyoruz. Medeniyetimizin en önemli manevi unsurlarından biri hiç şüphesiz camilerimizdir. İnşa edilen her cami bu topraklara vurduğumuz yeni bir mühürdür. Ne mutlu bize ki bugün Boyabat'ta bir mühür daha vuruyoruz. Şuan huzurlarınızda duran Hacı Ergün Gürbüz Camisi 1514 kişiye hizmet edebilecek şekilde tasarlandı ve kapasitede inşa edildi. Gerek mimarisi, gerekse estetik bütünlüğü hem Boyabat'a hem de ülkemize çok önemli katkılar sağlayacak. Bu eşsiz ibadethanenin mezarlıklar müdürlüğünün inşası için katkılarda bulunan Boyabat Belediye Başkanlığımıza ve hayırsever iş insanı Ergün Gürbüz'e çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Hacı Ergün Gürbüz Camii ve Mezarlıklar Müdürlüğü açılışına ayrıca Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
CHP'nin NATO açıklamasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
CHP'nin NATO açıklamasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
Ak Partili Dağ yanıtladı: Kılıçdaroğlu'nun iddiası AK Parti'de paniğe neden oldu mu?
Ak Partili Dağ yanıtladı: Kılıçdaroğlu'nun iddiası AK Parti'de paniğe neden oldu mu?
Türk Dışişleri: BAE Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek
Türk Dışişleri: BAE Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek
Erdoğan: Her bir kamu görevlisinin yanındayız
Erdoğan: Her bir kamu görevlisinin yanındayız
Bakan Karaismailoğlu, uydu ve uzay çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi
Bakan Karaismailoğlu, uydu ve uzay çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi
'Azerbaycan TEKNOFEST teknoloji serüveninde mihenk taşı olacak'
'Azerbaycan TEKNOFEST teknoloji serüveninde mihenk taşı olacak'

Bu Habere Tepkiniz

ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sınavların sorularının http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.
65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

Yaş haddinden emekli olması gereken yaştan sonra da çalışmaya devam eden davacı tarafından, fazladan aylık ödenmek suretiyle oluştuğu ileri sürülen 31 bin TL'nin ödenmesi yönündeki resmi yazının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=ihtiyac-kredisi_adv1894
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesine açılan davayı reddetti.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını tamamlamayı bekleyebilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

Aralıklı olarak çalışılan hizmetler bütünleşir ve emeklilik hizmetlerinde değerlendirilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.
ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM 2020 KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında güncellendiğini duyurdu.
Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadrolarının tamamına, konulan kişiye özel sertifikadan dolayı, birer kişi başvurdu ve yerleşti!
Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Kardeşlerim 54.Bölüm 2. Fragmanı

Kardeşlerim 54.Bölüm 2. Fragmanı

Kardeşlerim 54.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 28 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Gönül Dağı'ndan neden ayrıldığı ortaya çıktı

Gönül Dağı'ndan neden ayrıldığı ortaya çıktı

TRT'deki Gönül Dağı dizisinden ayrılan Gülsim Ali İlhan, Camdaki Kız'da Hayri'nin karısı üç çocuklu Türkan'ı oynayacak. Herkes Buse Varol olacak diyordu ama işin aslı başka çıktı...