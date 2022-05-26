FETÖ sanığı eski dershane müdürüne 7 yıl 6 ay hapis

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda örgüt içi tayine tabi tutularak dershane müdürü olarak görev yapması ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle yurt dışına çıkış kaydının bulunması, örgütsel nitelikli sohbet toplantıları düzenlemesi ve hakkındaki tutarlı tanık beyan ve teşhisleri dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması talep etti.

Sanık M.Y. ise savunmasında FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.Y'nin mevcut halinin devamına karar verdi.