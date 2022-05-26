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Elini sokan yılanla hastaneye koştu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, engerek yılanı tarafından ısırılan kişi, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu. Vatandaş, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 18:21
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Elini sokan yılanla hastaneye koştu

Mustafakemalpaşa'nın Üç Kurnalı mevkiinde yaşanan olayda, arkadaşının tarlasında temizlik yapan 60 yaşındaki Ekrem Kuyumcular'ı 1,5 metre boyundaki engerek yılanı ısırdı.

Zehirlenen vatandaş, yılanı da bir poşetin içine koyarak vakit kaybetmeden arkadaşının kullandığı araçla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sol işaret parmağı kısa sürede bileğine kadar şişen ve nabzı düşen Ekrem Kuyumcular'a doktorlar bir saate yakın müdahale yaptı.

Yılan ısırığıyla zehirlenen vatandaş, bir hafta boyunca hastanede tedavi altında kaldı.

Sağlığına tekrar kavuşarak taburcu olan Ekrem Kuyumcular, hastaneye gitme kararının hayatını kurtardığını söyledi.

Ölümle yaşam arasında gidip geldiğini belirten evli ve 3 çocuk babası Kuyumcular, "Yılan, tarlada çalı çırpı keserken ısırdı. Orada yapabileceğimiz bir şey yoktu. Uzmanların uyarısını dikkate alarak hemen hastaneye koştum. Bu karar hayatımı kurtardı. Nabzım düştü ve parmağımın şişliği bileğime kadar uzadı. Zehrin vücuduma yayıldığını hissettim. Doktorlar büyük çaba göstererek, bir saate yakın müdahale yaptı. Bir hafta hastanede yattım, çok şükür ki şimdi iyiyim" dedi.

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