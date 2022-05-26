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Bursa'da eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı

Bursa'da açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinlikler, 2 Haziran'a kadar yasaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 21:17
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Bursa'da eylem ve etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı illerde yasa dışı gösteriler düzenlenerek suç unsuru sloganlar atıldığı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde de bu tür yasa dışı eylemlerin düzenlenebileceği, provokatif grup, oluşum ve şahıslar tarafından eylem/etkinliklerin sabote edilerek, güvenlik güçleri ile vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan yasa dışı eylemlerin yaşanabileceği, bu sebeplerden huzur ortamının, kamu düzeninin ve genel asayişin sekteye uğrayabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonlara yönelik protesto amacı ile ilgili ilimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem/etkinlikler ile bu konu ile alakalı her türlü faaliyetin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler; ilimiz sınırları içinde (merkez ilçeleri, dış ilçeleri ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 27 Mayıs saat 00.01'den 2 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

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