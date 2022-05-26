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Fatih Tezcan hakimleri hedef gösterdiği iddiasıyla hakim karşısında

JİTEM davasında Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararının bozulduğunu belirterek İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşım yapan gazeteci Fatih Tezcan, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan hakim karşısına çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 23:16
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Fatih Tezcan hakimleri hedef gösterdiği iddiasıyla hakim karşısında

Gazeteci Fatih Tezcan, JİTEM davasında Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararının bozulmasının ardından Twitter'dan paylaşım yapmıştı. Tezcan paylaşımında, "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar hattı..." ifadelerine yer vermişti. Paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih Tezcan ve avukatı hazır bulundu.

''Kararın bozulması hususunun saklanması bir gazeteci olarak dikkatimi çekmişti''

Duruşmada savunma yapan sanık Tezcan, "Darbeden önce Bakırköy Adliyesi'nde FETÖ'ye hakaretten dolayı yargılanırken bir mahkeme huzuruna çıktım. Buradaki nöbetçi hakim benim ayağa kalkmamı istedi. Ayağa kalmadım ve hakim mahkemeye saygısızlık olduğundan dolayı katibe tutanak tutturmak istedi. Mahkemede 'FETÖ için ilk defa vatan haini diyen benim' dediğimde, hakim bana bir imalı bakışta bulundu'' dedi.

Savunmasına devam eden Tezcan, "Mehmet Ağır hakkında bir yargılama dosyası olduğunu biliyordum, yaklaşık 49 gün sonra İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararını bozduğu haberi medyaya düştü. Medyadan öğrendim ve özellikle beraat kararının bozulmasının uzun süre medyadan saklanması nedeniyle bu husus, bir gazeteci olarak dikkatimi çekmişti. Ben de o beraat kararını bozan hakimlere ilgili beni takip eden kitleme 'daha önce bu hakimleri tanıyan var mı' şeklinde tweet attım. Asla hedef gösterme kastım yoktur, benim zaten terörle olan mücadelem biliniyor. Mahşer günü görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Alınan savunmaların ardından mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine ve sanık Fatih Tezcan hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Tezcan'ın 'terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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