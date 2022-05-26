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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Demir Grup Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 23:26
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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Demir Grup Sivasspor

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 60. Türkiye Kupası'nı, final maçında Yukatel Kayserispor'u yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.

Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten finalde rakibine uzatma bölümünde 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un gollerini Aaron Appindangoye, Max Gradel ve Moussa Konate atarken, Yukatel Kayserispor'un gollerini ise Ramazan Civelek ve İlhan Parlak kaydetti.

Kırmızı-beyazlı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı kupada şampiyon olma başarısı gösterdi. Kupada daha önce bir şampiyonluğu bulunan Yukatel Kayserispor ise bu kez eli boş döndü.

- UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde etti.

Sivas ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Sivasspor, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

- Kupayı kazanan 16. takım

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.

Kupada daha önce Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

- Kupayı maç kaybetmeden kazandı

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı maç kaybetmeden müzesine götürdü.

Organizasyonda 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor ve çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenen Sivas temsilcisi, çift maç olarak oynanan yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Demir Grup Sivasspor ilk maçta berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor'u ikinci maçta mağlup ederek finale çıktı.

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Kırmızı-beyazlı takım, finalde ise normal süresi 1-1 berabere biten maçta Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 yenerek kupaya uzandı.

- TFF Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, TFF Süper Kupa'da mücadele etme hakkına sahip oldu.

Sivas ekibi, TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

- Rıza Çalımbay'ın ilk kupası

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenörlük kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu çok sayıda takımı çalıştıran tecrübeli teknik direktör, ilk kupasını Demir Grup Sivasspor ile elde etti.

- 8. kez uzatmada şampiyon belli oldu

Türkiye Kupası'nda 8. kez şampiyon uzatma dakikalarının sonucunda belli oldu.

Kupada daha önce Göztepe, 1968-1969 sezonundaki çift maçlı finalde, Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın rövanşında uzatmada 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

Tek maçlı finallerde 1983-1984 sezonunda Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0, 1990-1991 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-1, 1999-2000'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-3, 2005-2006'da Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2, 2006-2007'de de yine Beşiktaş bu kez Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yenerek, uzatmalarda kupaya uzandı.

1995-1996 sezonunda ise Galatasaray, ilk maçta 1-0 yendiği Fenerbahçe ile rövanşı Kadıköy'de oynadı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapanan maçın uzatma bölümünde 1 gol atan Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla kupayı kazanmayı bildi.

- Yukatel Kayserispor sonunu getiremedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Yukatel Kayserispor, zorlu rakipleri geçerek yükseldiği finalde kupayı kaybetti.

Kupanın 3. turunda Artvin Hopaspor, 4. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ve 5. turunda 68 Aksaray Belediyespor'u eleyen Yukatel Kayserispor, daha sonra son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor gibi güçlü takımları eleyerek finale yükselmişti.

- Taraftarlardan yoğun ilgi

İki takımın taraftarları da karşılaşmaya yoğun ilk gösterdi.

Kayserispor ile Sivassporlu taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünleri büyük oranda doldurdu.

Bu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da finali, Hırvat futbolunun efsane oyuncularından Davor Suker ile statta izledi.

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