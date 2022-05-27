Yunanistan çözümsüzlüğü seçti

Türkiye'nin son dönemde hem bölgesinde hem de küresel anlamda artan etkisi Yunanistan'ı rahatsız etti. Ankara'nın Atina ile sorunların çözümü ve yeni sayfa açma isteği, Yunan hükümeti tarafından akamete uğratıldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ABD senatosunda yaptığı konuşma ve Washington'da Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri, normalleşme yolundaki ilişkilere çelme taktı. Ankara ise en üst perdeden Miçotakis'in ikiyüzlü politikasına tepki gösterirken, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü Atina'nın tutumu nedeniyle rafa kaldırıldı. Bu meseleler arasında karasuları, kıta sahanlığı, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık, Ege'deki gayri askeri statüdeki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılması, hava sahası, kimliği belirsiz ada, adacık ve kayalıkların statüsü, göçmen meselesi ile Batı Trakya Türkleri meseleleri yer alıyor.

TÜRKİYE ENDİŞESİ VAR

Miçotakis'in ilişkileri baltalamasının arkasında, Türkiye'nin son dönemde Rusya ve Ukrayna krizinde oynadığı rol ve bölgesinde söz sahibi olmasından duyduğu rahatsızlığın yattığı belirtiliyor. Ayrıca, Miçotakis'in, İsrail ve Mısır ile normalleşme süreci başlatan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de elinin daha güçleneceği endişesi taşıdığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Türkiye'nin ABD'den F-16 almasına karşı propaganda yapan Miçotakis'in bu propagandası da boşa çıktı. Türkiye'nin öneminin son dönemde ABD tarafından daha iyi anlaşıldığına dikkat çekilirken, Kongre'nin 40 adet F-16 ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti tedarikine olumlu baktığı bildirildi.

SELÇUK BÖKE