6 Kamu kurumu 193 personel almak için ilana çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güngören Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve 3 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel alacak
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 haziran 2022
İzmir YTE ilanı detayları için tıklayınız
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 haziran 2022
Ankara MSGÜ ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022
Güngören Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022
İBB ilanı detayları için tıklayınız
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 haziran 2022
ODTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 21 sözleşmeli personel, alacak. Son başvuru tarihi 10 haziran 2022
Sağlık Bilimleri İlanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız