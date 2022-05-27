İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' operasyon

İstanbul'da, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; firari şüphelilerin saklandıkları adreslerin "gaybubet evi" olarak kullanılabileceği değerlendirilerek, haklarında arama kararı çıkarılan 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik 33 adrese operasyon gerçekleştirildi

Yapılan operasyonda 27 şüpheli ve arama yapılan ikametlerde saklanan 3 kişiyle birlikte toplam 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.