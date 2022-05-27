200 bin konut boşa çıkacak ev fiyatları tepetaklak olacak!

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara yükseltilmesinin etkisiyle konut fiyatlarının "tepetaklak" olabileceğini söyledi. Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli ise "Konut fiyatlarının aşağı gelme olasılığı var" dedi

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Dereli, konut piyasası ve barınma sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg HT'ye konuşan Ağaoğlu, sosyal konut yapımı için ucuz arsa verilmesi gerektiğini belirterek, TOKİ'nin bu konuda önderlik etmesini söylediklerini ve kiralık konutlara 3 yıllığına tavan fiyat uygulaması getirilmesini önerdiklerini söyledi.

"Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda"

Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her gayrimenkulün belediyelere kaydedilmiş 4 yılda bir Emlak Değerleme Komisyonu'nca belirlenmiş rayiç bedelleri var. Devletin temel ihtiyaçlarla ilgili olarak düzenleyici ve sınırlayıcı bir rolü var. Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda. Böyle olunca da kamu otoritesi devreye girer diyorum. 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi demek yaklaşık 200-250 bin konutun boşa çıkması demek, ayrıca yabancılara konut satışında vatandaşlık edinebilme sınırı 250 binden dolardan 400 bine dolara çekiliyor. Bu sebeple, fiyatlar tepe taklak olabilir. Şu anda dalgalı bir seyir var."

Dereli: Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var

Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi hakkında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de kamunun sahip olduğu konut yok. Almanya ve Fransa'da birçok belediye ve kuruluşun konutları var. Onların ellerinde bu konutlar olduğu için piyasayı kontrol etmeye sahipler" dedi.

Arzın önündeki en büyük sorunun büyükşehirlerde arsa olmamasına bağlayan Dereli, alım ve satımların özellikle son 3 aydır durduğunu belirterek, "Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var" değerlendirmesinde bulundu.