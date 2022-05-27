İstanbul'da bir evde 3 kişi ölü bulundu
İstanbul Şişli'deki bir evde, biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor.
Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Mayıs 2022 10:26
İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Polis, olay yerinde bulunanların ifadelerine başvurdu.
İlk inceleme sonucu, Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı (29) öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız