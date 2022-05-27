Deneyap Teknoloji Atölyelerinden 5 yılda 19 bin 800 genç yararlanacak

- TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu yıl sonuna kadar 24 ilde 34 atölye daha açarak 81 ilde 100 atölye açma hedefine ulaşacaklarını belirterek, "5 yıl içinde 19 bin 800 gencimizi bu eğitimlerden yararlandıracağız." ifadesini kullandı.

Mandal, Deneyap Teknoloji Atölyelerine yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Deneyap Türkiye Projesi ile çocukların ve gençlerin güçlü bir Türkiye hedefiyle geleceğe hazırlandıklarını ifade eden Mandal, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve liderlerini yetiştirmek için "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı"nı başlattıklarını belirtti.

Mandal, programın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının katkılarıyla hayata geçirildiğini hatırlatarak, Deneyap Türkiye Projesi ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü öğrencilerin oluşturacağını dile getirdi.

Bu programla 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracaklarını kaydeden Mandal, atölyelerdeki eğitimlerde çocukların, uygulamalı eğitimler alacağını, ulusal ve uluslararası projeler geliştireceğini ve hayallerini gerçeğe dönüştürebileceklerini anlattı.

Mandal, gençlerin büyük işler yapabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, "Deneyap Türkiye Projesi ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü öğrencilerimiz oluşturacak. Bizim görevimiz teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyleri yetiştirmek, ilgisi ve yeteneği olan gençlerimize yeterli imkanlar sağlamak ve onları doğru yönlendirmek." dedi.

- Eğitimlerin tamamı ücretsiz

Mandal, söz konusu atölyelerde, ortaokulda 5. ve 6. sınıf, lise seviyesinde lise hazırlık, 9. ve 10. sınıf olmak üzere iki ayrı düzeyde eğitim verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimize, tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, ileri robotik, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, mobil uygulama, malzeme bilimi ve nanoteknoloji ile yapay zeka alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Her bir eğitimde onlara alandaki güncel bilgi ve teknolojiler sunuluyor. Öğrenciler bu teknolojileri uygulama örnekleriyle öğreniyor ve her derse özgü çeşitli projeler geliştiriyor."

Atölyedeki öğrencilerin en güncel mikro denetleyici olan Deneyap kartını kullandığını aktaran Mandal, bu kart ile elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik ve yapay zeka alanlarında temel düzeyde endüstriyel uygulama yapma fırsatının bulduğunu ifade etti.

Mandal, öğrencilerin 24 ay boyunca her derste proje geliştirdiğinin altını çizerek, ayrıca 12 ay boyunca da mentorluk desteğiyle Ar-Ge becerilerini kullanacakları ulusal ve uluslararası projelerle yarışmalara katılabileceklerini aktardı.

Söz konusu 36 aylık eğitimlerin tamamının ücretsiz olduğuna işaret eden Mandal, "Deneyap Teknoloji Atölyelerinde verilen proje geliştirme odaklı eğitimler ile deneysel ve uygulamalı eğitimler sayesinde bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratan, Ar-Ge becerileri gelişmiş, güncel teknolojilerle erken dönemde karşılaşmış, karmaşık problemleri çözme becerisi, bilim ve teknoloji projeleri üreten gençler yetiştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

- Bu yıl sonuna kadar 34 atölye daha açılacak

Mandal, bugüne kadar 55 ilde atölye kurulumunun tamamlandığına dikkati çekerek, "Bu yıl sonuna kadar 26 ilde 34 atölye daha açmış oluyoruz. Böylece 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi açma hedefine ulaşmış oluyoruz. 5 yıl içinde 19 bin 800 gencimizi bu eğitimlerden yararlandıracağız." dedi.

Mandal, atölyelerde her bir sınıfta 2 eğitmenin görev yaptığını kaydederek, eğitmenlerden birinin pedagojik formasyonu olan ilgili alanda çalışan uzman bir öğretmen, diğerinin ise ilgili ders alanında uzman olan akademisyen, mühendis ya da mühendislik fakültelerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasından seçildiğini ifade etti.