Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 27 Mayıs 2022 13:36
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'ın telefonda görüştüğünü duyurdu.
İkili görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız