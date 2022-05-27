4 ilde rüşvet operasyonu: İcra müdür ve yardımcılarının da olduğu 22 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Operasyonda, aralarında icra müdürü ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mayıs 2022 15:05
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucunda "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, ihaleye fesat karıştırmak ve aracılık etmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları belirlenen 24 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için Şanlıurfa, Ankara, Eskişehir ve Gaziantep'te 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında icra müdürü ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız