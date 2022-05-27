Şanlıurfa merkezli 4 ildeki rüşvet operasyonunda 22 zanlı yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucunda "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, ihaleye fesat karıştırmak ve aracılık etmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları belirlenen 24 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için Şanlıurfa, Ankara, Eskişehir ve Gaziantep'te 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında icra müdürü ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.