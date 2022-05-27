İHH yetkilisi genç Lübnan'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

İHH ve Türk İşbirliği ve Koordisyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde sürdürülen "Doğada Arama Kurtarma Temel Eğitimi" programını takip etmek için Lübnan'a gelen 38 yaşındaki Yerli, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra kalp krizi geçirdi.

Havalimanında yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayan Yerli'nin cenazesi toprağa verilmek üzere işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye'ye gönderildi.

İHH ve TİKA'nın Lübnan'da birlikte düzenlediği temel eğitim 23 Mayıs'ta başlamış, 28 Mayıs'ta sona erecekti.