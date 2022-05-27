Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'i 57 puanla 8. sırada tamamlayan Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Ligin 17. haftasındaki Göztepe maçıyla İstanbul ekibinin başında ilk karşılaşmasına çıkan Demirel, 21 lig maçında 35 puan topladı.

Volkan Demirel yönetiminde 10 maç kazanan Karagümrük, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI

Fenerbahçe'deki antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Süleyman Hurma'nın teklifinin ardından Karagümrük'ün başına geçmişti.

2.5 yıl sözleşme imzalayan Demirel, kulübün sahibi Süleyman Hurma ile sezon sonundaki görüşmesinde ayrılık ihtimali masaya yatırıldı.

Görüş ayrılıklarının yaşandığı kulüpte 40 yaşındaki Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMASI

Ayrılık haberini Karagümrük Kulübü'nden önce Volkan Demirel, resmi Twitter hesabından duyurdu. Demirel, yaptığı açıklamada ayrılığın Süleyman Hurma'nın isteğiyle olduğunu belirtti.

Volkan Demirel tweet'inde, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.