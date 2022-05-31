Muhasebe Denetmenleri; hakettiği cetvelde yer almayı talep ediyor

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız;

Bizler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ataması yapılmak suretiyle, yine Bakanlığın uygun gördüğü illerde yer değiştirmeye (rotasyon) tabi olarak, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapma görev ve yetkisine sahip Muhasebe Denetmenleriyiz.

A Grubu KPSS sınavı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan kurum sınavının yazılı ve mülakat aşamalarında başarı göstermemiz neticesinde; Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak mesleğe kabulümüz yapıldı. 3 yıl süren yardımcılık sürecinin bitiminde yazılı ve ardından sözlü olarak yapılan mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra, Bakanlığımız tarafından Muhasebe Denetmeni olarak atandık ve Ülkemizin her köşesinde özveriyle görev yapmaya devam etmekteyiz.

Muhasebe denetmenleri olarak, 657 sayılı Kanunun ek gösterge cetvelinde "2200 ek gösterge verilenlerin bulunduğu 'h' tablosunda" yer almaktayız. Aşağıda belirtmiş olduğumuz gerekçelere dayanarak ; ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer almamız gerektiğine inanıyoruz.

1) Statümüz Uygun ve Bütün Şartları Taşıyoruz : 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığınca atamamız yapılıyor. Defterdarlıkların tüm birim ve Müdürlükleri üzerinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görev ve yetkisine sahibiz. 657 Sayılı DMK'da yer alan Ek Gösterge cetveli "g" tablosunda belirtilen bütün şartları (yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirip mesleğe özel yarışma sınavıyla girmek ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmak) taşıyoruz.

2) Kariyer Meslek Sınıfında Yer Alıyoruz : 375 sayılı KHK'nın " Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamı" başlıklı ek 24'üncü maddesinde, diğer denetim elemanları ile birlikte yer alıyoruz. Çalışma usul ve esaslarımız "Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği" ile belirlenmiştir. Yönetmeliğimiz gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren konularda dahil olmak üzere, Bakanlığımız birimlerindeki görev ve yetkilerimize ilaveten, il dışı görevlendirme yapılmak suretiyle ülke düzeyinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapma görev ve yetkisi verilmiştir. KPSS sınav sonucuna göre atanıp, başkaca herhangi bir sınav veya yeterliliğe tabi tutulmadan görev yapan meslek gruplarına 3600 ek göstergenin uygun görülmesi halinde, A grubu kariyer meslekler arasında yer alan biz Muhasebe Denetmenlerinin, ek gösterge tablosunun "h" cetvelinde yer almaya devam etmesi, hukuk ve adalet ilkelerini zedeleyecektir.

3) Hakkaniyet : Muhasebe Denetmenlerince teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaları yapılan Defterdarlığa bağlı birimlerin Müdürlerine hali hazırda 3000, aynı birimlerde fakülte mezunu olarak görev yapan Memurlara 2200 ek gösterge uygun görülmüşken; Muhasebe Denetmenlerinin hak, hukuk ve adalet ilkeleri gereğince hali hazırdaki ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer alması gerektiğine inanıyoruz.

4) Aynı Statüde Olanlara, (g) Tablosunda Yer Verildi : İl Eğitim Denetmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak 01/03/2014 tarihine kadar " İl Eğitim Denetmeni" unvanıyla görev yaptılar ve bu unvanlarıyla ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer aldılar . 375 sayılı KHK'nın " Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamı" başlıklı ek 24'üncü maddesinde, bizimle birlikte sayılan diğer unvanları taşıyan denetim elemanlarının tamamı, ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer almaktadır. Ayrıca 2011 yılına kadar bizler ile özlük, statü ve unvan olarak aynı konumda olan, Vergi Denetmenleri 646 sayılı KHK ile Vergi Müfettişi olarak atanmış ve ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer almışlardır.

Ülke gündeminde yer alan ek gösterge düzenlemesi kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinde verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getirdiğimiz inancıyla, atanma usullerimiz, yetkilerimiz, statümüz, özlük haklarımız ve yaptığımız görevler göz önünde bulundurularak,

Muhasebe Denetmenlerinin, hali hazırdaki ek gösterge cetvelinin 'g' tablosunda yer alması hususundaki talebimizi, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olmak üzere, Kamuoyuna saygıyla sunarız.

MUHASEBE DENETMENLERİ DERNEĞİ