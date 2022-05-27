Dayakçı öğretmenin dövdüğü öğrenci ve ailesine 3 ay süreyle koruma kararı

Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta Ortaköy ilçesi, Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin 'Hocam, T.K. size küfretti' sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp boğazını sıktı. Gürültüleri duyarak, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ali Rıza Y.'ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis cezası verdi. Sonraki süreçte ise Ali Rıza Y.'nin bakanlık tarafından mesleğine son verildi.

DÖVDÜĞÜ ÖĞRENCİYLE KONUŞMAK İSTEMİŞ

20 Mayıs günü sabah saatlerinde Ortaköy ilçesi Aksaray Caddesi'nde T.K. ile ağabeyi E.K. (15) okula gitmek için caddede servis beklerken, kendisini darbeden Ali Rıza Y. ile karşılaştı. Ali Rıza Y., T.K.'ye konuşmak istediğini söyledi. Korkan T.K. durumu babası Duran T.'ye anlattı. Bir gün sonra çocuklarını servise götüren Duran T. caddede Ali Rıza Y. ile karşılaşıp oğlu T.K. ile konuşmasına tepki gösterdi.

Ali Rıza Y. ile Duran T. arasındaki tartışma yumruklaşmaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Duran T., olay sonrası Ortaköy Devlet Hastanesi'ne gidip darp raporu alarak Ali Rıza Y.'den şikayetçi oldu. Ali Rıza Y. de Duran K.'den şikayetçi oldu. Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, T.K. ile ailesine, Ali Rıza Y.'ye karşı 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verdi.

Duran K., "Oğlum okulun servisini beklerken, eski öğretmeni de aynı cadde üzerinde servis beklediği sırada oğluma 'Gel konuşalım' demiş. Oğlum da korkup eve gelerek durumu bana anlattı. Ben de ertesi gün çocuklarımı servise bindirmek için onlara eşlik ettim. Ali Rıza Y.'yi görüp 'Bizimle uğraşma' dedim. Bana yumruk atıp saldırdı. Ben de ona karşılık verdim. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavgayı ayırdılar" dedi.