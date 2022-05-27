Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'vakıf' iddialarına tarihi belgeli tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Darbe sonrasında kurdukları düzmece mahkemelerle burayı bir utanç adasına çevirenleri nefretle anıyorum. Ülkesi ve milleti için hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman darbeciler aracığıyla tehdit edildi.

27 Mayıs'tan beri Yassıada demokrasi kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti. Eser ve hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman vesayetin, kimi zaman emperyalizmin sözcülüğünü yapan medya aracılığıyla tehdit edildi. Merhum Menderes'in idam sehpasındaki içimizi kanatan fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. Yassıada, milletimiz tarafından yıllarca "yaslıada" olarak anılmıştır.

'Sonu Menderes'e benzemesin' diyen siyasetçi müsvetteleri gördük. Biz tehditlere, şantajla asla boyun eğmedik. Biz 15 Temmuz'da milletimizle tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birine attık.

Açıklamaları aynı 15 Temmuz gecesinin benzeri. Millet can derdindeyken o gece bay Kemal'in kimlerle pazarlık yaptığı ortaya çıkacaktır. Temmuz'da başbakan olacağım diyenlerin foyaları ortaya çıkacaktır.

Bu adanın her zerresine sinmiş vesayetçi izlerini silmeye çalıştık, Yassıada'yı Demokrasi Adası'na çevirdik. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin stajlarını da burada yapmalarını istiyoruz. Önümüzdeki dönemde burayı çok daha etkin kullanacağız. Nesilden nesile aktarılmasını sağlayacağız. Her 10 yılda bir tekrarlanan vesayet girişimleriyle sivil siyaset kan kaybetmiştir. 1980 darbesi ülkemizin savunma ve enerji hamlelerinin rafa kaldırılmasına neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAKIF İDDİALARI

Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı'nın tebliğinde göreceksiniz: 'Beraberinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar'. Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı da kaçırmış. Oradan 150 bin lira ceza. Ardından bir 100 bin lira daha. Bana düşen de bu parayı TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim.

Hiç olmazsa birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Hayır kurumlarımızın yolu nereden geçiyor bilsin. Paraları nereden bulacak? Devletin CHP'ye verdiği paraları buraya naklediyor. CHP, 27 Mayıs öncesinde olduğu gibi bugün de iftiraya sarılmıştır. 62 sene önce Türkiye'yi derin acılara sürükleyen siyaset tarzının yeniden sergilenmesine izin vermeyeceğiz.

Sandık dışında yol arayanlar, şimdiden seçimlere gölge düşürmek isteyenler aklını başına toplamalı.