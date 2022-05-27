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Erdoğan: Refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Hayat pahalılığının önüne geçecek önlemleri alarak, refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz. Bu konuda iş dünyasından da destek bekliyoruz. Akıl dışı fiyatlamaya yönelmek yerine makul, sürdürülebilir politikayla ülkemizi bu kısır döngüden çıkarabiliriz.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Mayıs 2022 18:12
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Erdoğan: Refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin hedef yükselterek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hazırlığı yaptığı şu dönemde DEİK'e çok önemli görevler düşüyor.

DEİK merkez ofisi ile iddialarına uygun bir altyapıya da kavuşmaktadır.

Hayatını eser ve hizmet siyasetine adamış bir kişi olarak sizleri en iyi bizim anladığımızı herhalde kimse inkar edemez.

Yeni ekonomi programımızın en büyük güvencesi sizlerin azmi, gayretidir, çalışmalarıdır.

"Güven ve istikrar iklimini tesis ettik"

2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Altyapı eksikliklerimiz, darbenin etkisiyle sürekli tökezleyen yapısıyla geleceği kestiremiyorduk. Önce süratle güven ve istikrar iklimini tesis ettik.

İş dünyası bir anda adeta şaha kalktı. Marmaray'ın yapılışı herhalde rastgele bir olay değildir. Bütün engellemelere rağmen, bizim için olmaz denilen Marmaray'ı milletimizin hizmetine sunduk.

İstanbul'dan 7,5 saatte İzmir'e gidilirken, 3,5 saatte nasıl gidilir onu gösterdik. İzmir-Manisa arasındaki dağlar aşılamıyordu, Sabuncubeli Tüneli'ni yaptık.

Biz bunlarla hiçbir zaman yetinmedik. Aşk ile koşan yorulmaz dedik. Bütün bunlarla beraber 6100 kilometreden aldığımız karayollarını 28 bin kilometreye çıkardık.

Şu anda gelip gidenler bunu gördüğü zaman dediler ki neler yapmışsınız. Finali de Çanakkale Köprüsü ile yaptık. Dünyada bir ilke Türkiye olarak imza attık. Avrupa ve Asya'yı bir de oradan bağladık.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Türkiye öyle bir muhalefet ile başbaşa ki, sadece muhalefet yapmak değil, akılları bulandırmaktan başka bir yaptıkları yok.

1960'lı yıllarda ne dedilerse bugün de aynısını söylüyorlar. Rahmetli Menederes için uçaklar dolusu altın yurt dışına kaçırdı demişlerdi. Şimdi de benim için aynı ifadeleri kullanıyor. Utanmadan kaçacak diyor.

KAPAT [X]

Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız, ama sen tankların arasından kaçtın. FETÖ'cü güvenlikçiler sayesinde Bakırköy Belediyesi'ne kaçtın. Keyif kahvesi içtin. Ben ise eğer 15 dakika geç kalsaydım belki karşınızda olmayacaktım. Rabbimin takdiri ne ise o olur.

Bay Kemal ne derse desin, Erdoğan burada. Dünyayla irtibatlarımız nasıldır, bunlar da ortada. Bay Kemal hiç heveslenme, Erdoğan bu ülkede hizmet etmeye devam edecek.

Paralardan bahsediyor. Evet 150 bin lira kazandım, 100 bin lira daha kazandım. Bu paraları o iftira attığı TÜRGEV ve Ensar Vakıflarına ben Bay Kemal adına veriyorum. Hiç olmazsa bir hayra vesile olsun. Oradan oraya gidecek fakirin eliyle.

Anlattığı şeyler Amerika'da yapılan Türkevi'nin hemen iki cadde arkasında muhteşem bir yurt. Buna bu kadar yalan yanlış şeyleri yapıştırmanın en anlamı var. Ama maalesef akşam yalan, sabah yalan.

"Kur ve enflasyon sorununun üstesinden elbette geleceğiz"

Ülkemizin toplam yatırım miktarını 70 milyardan aldık 2 trilyon seviyesine yükselttik.

Biz 2018'de bir yol ayrımına geldik. Biz istihdamı ve büyümeyi koruyarak hedeflerimize ilerlemeyi tercih ettik. Bu tercihin ağır bedelleri oldu.

Kur ve enflasyon sorununun üstesinden elbette geleceğiz. en büyük kazanımımız ise üretimi, yatırımı koruyarak hiç bir insanın çöküşüne izin vermemiş olmamızdır.

Hayat pahalılığının önüne geçecek önlemleri alarak, refah düzeyindeki gerilemeyi süratle telafi edeceğiz. Bu konuda iş dünyasından da destek bekliyoruz. Akıl dışı fiyatlamaya yönelmek yerine makul, sürdürülebilir politikayla ülkemizi bu kısır döngüden çıkarabiliriz.

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